Общество 07 апреля 2024, 17:06 Пять спортобъектов восстановят в ЛНР по программе соцэкономразвития Министр спорта Шеренешев: еще пять объектов восстановят в ЛНР 2024 году РИА «Новости»

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Еще пять спортивных объектов восстановят в Луганской Народной Республике по программе социально-экономического развития в 2024 году. Такое заявление в интервью ЛИЦ сделал министр спорта региона Олег Шеренешев.

«В этом году мы открыли первый зал тяжелой атлетики благодаря поддержке Владимира Путина и Министерства спорта Российской Федерации. Эта работа продолжается», — рассказал он.

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В скором времени в центре Луганска появится новый зал бокса. Капитальный ремонт сделают в бассейне и спортивных школах. Еще одним местом, которое в этом году обновят, станет центр олимпийской подготовки «Олимп-спорт».

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в новых регионах России завершили строительные работы на более чем 10 тысячах объектов. К 2030 году Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области планируют вывести на общероссийский уровень по качеству жизни.