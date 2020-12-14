Пять школьниц госпитализировали с урока в Йошкар-Оле

Пяти школьниц в возрасте 15 -16 лет стало плохо во время урока 9 декабря. По информации портала «Pro Город», дети один за другим начали падать в обморок.

Сейчас их жизням ничего не угрожает. Девочек госпитализировали. Причину недомогания узнают с помощью анализов, которые были взяты у подростков.

«По данному факту следственным отделом Йошкар-Олы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК.