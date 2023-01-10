Общество 10 января 2023, 16:54 Пять школ откроется в новых микрорайонах Челябинска

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В ближайшее время в Челябинске начнут работать пять образовательных школ, которые будут находиться в новых микрорайонах города. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на социальные сети мэра города Натальи Котовой.

По ее словам, городская мэрия продолжает работу по обеспечению всех новых микрорайонов Челябинска современными образовательными школами.

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Отмечается, что также в городе ведется строительство двух новых детских садов.

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