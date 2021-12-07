Пять российских кинотеатров отказались от проката фильма «Елки-8»

Новогодняя кинокомедия «Елки-8» может не появиться на экранах кинотеатров. От фильма режиссера Тимура Бекмамбетова отказались уже пять крупных сетей. Об этом написал «Коммерсант».

Представители киносетей «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», «Каро» и «Синема Стар» объяснили причину отказа. По их словам, они не смогут собрать нормальную выручку, поскольку премьера в кинотеатрах запланирована на 16 декабря, а в сервисе ivi на 30 декабря, сообщило РИА ФАН.

Кинотеатры готовы взять восьмую часть «Елок» в том случае, если промежуток между премьерами составит не меньше шести недель.

Ранее стало известно, что в съемках фильма «Елки-8» приняли участие артисты Ольга Бузова и Филипп Киркоров. В новогодней комедии покажут нескольких новелл, основанных на реальных событиях.