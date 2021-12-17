Пять пустующих деревень упразднены на Ямале

На Ямале власти приняли решение упразднить пять деревень, в которых давно никто не живет. Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания ЯНАО.

В список вошли деревни Ильягорт, Ишвары, Лохподгорт, Порц-Яха и село Халасьпугор.

Этот вопрос подробно обсуждался комитетом ямальского парламента по государственному устройству и местному самоуправлению.

Депутаты подчеркнули, что решение принято с учетом мнения жителей, данных полиции и записей в похозяйственных книгах. Представители районных администраций ездили в деревни, чтобы удостовериться, что там никто не живет.