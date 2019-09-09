Пять производителей представят Подмосковье на международной выставке «ЦветыЭкспо-2019»

На международной выставке цветов, растений, техники и технологий для цветоводства и ландшафтного дизайна «ЦветыЭкспо-2019» Подмосковье будут представлять пять крупнейших тепличных комбинатов по выращиванию цветов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Дмитровский тепличный комплекс «Подосинки», «Чеховский сад», «Егорьевский тепличный комбинат», «Мосроза» из Ступинского городского округа и «Мытищинский совхоз декоративного садоводства» готовятся к участию в главном событии года для представителей российской и мировой цветочной индустрии. Сейчас они завершают оформление своих стендов на площадке «КрокусЭкспо», — сказал Андрей Разин.

Выставка будет проходить в МВЦ «Крокус Экспо» с 10 по 12 сентября. Среди экспонентов — 450 компаний из 30 стран.

«Подмосковные компании представят свою цветочно-декоративную продукцию, в том числе цветы — срезанные и горшочные, которые не уступают лучшим мировым образцам. Также продемонстрируют продукцию питомников, семена и посадочный материал, последние тренды селекции, флористики и дизайна», — отметил Андрей Разин.

Среди иностранных участников — национальные павильоны мировых лидеров — Голландии, Германии, Колумбии, Эквадора. Будет представлен весь ассортимент производимой ими продукции, пользующейся особенно широким спросом на российском рынке цветов и растений. Россию представляют 35 регионов.

«Наш современный цветочный комплекс «Подосинки» участвует в этой престижной выставке уже 11-й раз. Они привезли 25 сортов роз. Особая их гордость — популярные элитные сорта роз «Таня», «Чири», «Испания» и «Карина». Именно «Подосинки» планируют оспаривать лидерство в двух конкурсах — «Лучшее качество продукции» и «Новинка года»», — подчеркнул Андрей Разин.

Конкурсная программа — важное событие, ожидающее участников, победители которой награждаются медалями выставки. На конкурсы «Лучшее качество продукции», «Новинка года», «Лучшее инновационное решение» в этом году заявлено более 500 образцов.

Кроме конкурсов, в подготовленной программе более 50 деловых мероприятий. Это презентации участников, конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы, чемпионат России по флористике, а также показ именитых российских и иностранных флористов.

К обсуждению запланированы такие темы, как «Российский рынок цветов. Состояние и перспективы». «Новинки и инновации в питомниководстве», «Как развивать садовый центр для успешного будущего», «Новинки мировой селекции цветочных культур» и другие важные вопросы отрасли.

«Это встреча влюбленных в свое дело и заинтересованных в деловых отношениях людей, успешная площадка для изучения конкурентной среды, потребительских предпочтений, а также дружеского профессионального общения», — добавил Андрей Разин.