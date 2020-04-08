Пять пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки

В России за сутки скончались пять пациентов с положительным тестом на коронавирус. Общее число жертв эпидемии в РФ увеличилось до 63 человек.

«За сутки умерло пять пациентов с коронавирусом: Московская область — два, Республика Северная Осетия — один, Иркутская область — один, Хабаровский край — один», — сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала эпидемии в России зафиксировали 8672 случая коронавируса, за последние сутки стало известно о 1175 новых заболевших COVID-19.

В Московской области за сутки число заразившихся увеличилось на 95 человек, из них 54 человека — от 18 до 45 лет, 26 человек — от 46 до 64 лет, 11 человек — от 65 до 84 лет и еще четыре ребенка. Всего на данный момент в регионе зафиксировано 549 случаев заболевания. 10 человек скончались, 52 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Для сдерживания коронавируса в Москве и Московской области ввели режим изоляции. Это значит, что выходить из дома можно только по обоснованной причине.