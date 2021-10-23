В Кабардино-Балкарии начали поиски пятерых охотников, которые перестали выходить на связь. Они ушли в горы в районе села Верхняя Балкария. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, три охотника, охотовед и егерь ушли в горы в районе села Верхняя Балкария ночью. Они должны были вернуться утром, но перестали выходить на связь. Сейчас на месте работают спасатели.

В середине октября во время охоты в районе деревни Глядино в Ленобласти пострадал сотрудник ГИБДД. Его случайно подстрелил знакомый, который целился в гусей. Пострадавший попал в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По данным МВД, во время случившегося оба мужчины были трезвыми, а сотрудник полиции находился в отпуске. Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В Подмосковье 1 октября начался сезон охоты на лося, косулю, пятнистого и благородного оленей и кабана. Однако тем, кто захочет поохотиться на этих животных, нужно будет предъявить ряд разрешений. В их числе охотничий билет, разрешение на оружие и добычу, а также путевка.