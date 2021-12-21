Пять образцов сырокопченой колбасы провалили проверку программы «Внимание! Еда!»

Нарезка сырокопченой колбасы — один из главных атрибутов новогоднего стола вместе с оливье, селедкой под шубой и другими традиционными блюдами. В преддверии праздничного застолья Роскачество в рамках программы «Внимание! Еда!» проверило пять образцов такой колбасы.

Сырокопченая колбаса попала в Россию из Европы. Считается, что страну с этим продуктом впервые познакомил Петр I. Он выписал из Германии самых лучших мастеров колбасных дел. В дореволюционной России насчитывалось почти 2,5 тысячи производителей колбасных изделий. А в СССР в массовое производство ее запустил нарком снабжения Анастас Микоян.

В рамках проверки в лабораторию было направлено пять образцов сырокопченой колбасы «Брауншвейгская»:

1. колбаса сырокопченая торговой марки «Рублевский» — изготовитель ООО «МПЗ „Рублевский“»;

2. колбаса сырокопченая «Ближние Горки» — изготовитель ООО «Дмитрогорский МПЗ»;

3. колбаса сырокопченая «Окраина» — изготовитель ООО «МПЗ „Окраина“»;

4. сырокопченая колбаса «Останкино» — изготовитель АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»;

5. сырокопченая колбаса «Дымов» — изготовитель «Дымовское колбасное производство».

Плачевные результаты

Итоги исследования были неутешительными. Оказалось, что вся проверенная колбаса не соответствует нормам.

Наибольшее количество баллов набрала колбаса марки «Рублевский». Однако эксперты указали на то, что у нее недостаточно выраженный аромат, были замечания и к внешнему виду. Она получила 3,8 балла из 5 возможных.

Следом идут образцы колбасы торговых марок «Дымов», «Ближние Горки» и «Окраина». К ним у были примерно одинаковые претензии. Размер кусочков шпика не соответствует ГОСТу. При нарезании он буквально вываливается из батона. Также подвели запах и вкус, которые не отвечали стандартам брауншвейгской колбасы. Им поставили три балла.

Самой низкокачественной оказалась колбаса торговой марки «Останкино». У нее в составе обнаружили сою, хотя на этикетке о ней не было сказано ни слова.

«80% качества готовых продуктов — это качество сырья. Возможно, сырье было несоответствующим, <…> возможно, не соблюдался технологический процесс. Где-то недобросовестный производитель хочет удешевить продукт. Потому что <…> подмена определенных компонентов может удешевить себестоимость и увеличить выгоду свою», — пояснила начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова.

Эксперт подчеркнула, что в сырокопченой колбасе соя недопустима, но если она есть, производителю следует наносить на маркировку сведения об этом.

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