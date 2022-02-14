Пять новых мест отдыха обустроят на территориях ямальских лесничеств

Первый этап проверки готовности к сезону лесопожарных формирований прошел в ЯНАО. В региональном департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса рассказали, как будут обеспечивать пожарную безопасность в грядущем сезоне, написало ИА «Север-Пресс».

Для противостояния пожарам планируют привлечь около 600 специалистов, 128 единиц техники, боле 1800 единиц оборудования и инвентаря, а также создать и обновить 412 километров противопожарных минерализованных полос — 160 из них организуют вблизи населенных пунктов.

Кроме того, в каждом из пяти лесничеств региона обустроят новое место отдыха для местных жителей, а в лесах установят 20 шлагбаумов и 40 аншлагов.