Пять медиков получили звания Героя труда за борьбу с COVID-19. Среди них Денис Проценко

Президент Владимир Путин наградил званием Героя труда пятерых медиков. В указе отмечается их самоотверженность и профессионализм в борьбе с COVID-19.

По указу президента, звание Героя труда получили главные врачи: руководители Покровской больницы в Санкт-Петербурге Марина Бахолдина, городской больницы № 29 Нижегородской области Юлия Гаревская, московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Звания Героя труда также удостоена врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль.

«[Присвоить звание] за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в указе президента.

Присвоение наград приурочено к Дню медицинского работника, который отмечается в России 21 июня. За день до этого Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с медиками, в ходе которой отметил, что благодаря их работе эпидемия коронавируса в России начала отступать.

В России с начала эпидемии выявили больше 576 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли восемь тысяч человек, вылечились — больше 334 тысяч.