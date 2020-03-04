Пять лет разлуки: пенсионерка нашла собаку в приморском «концлагере для животных»

Приморской пенсионерке вернули украденную пять лет назад собаку. Пса пожилая женщина опознала в ролике о «концлагере для животных», который опубликовали зоозащитники. Их встреча после долгой разлуки попала на видео.

Спаниеля по кличке Бим 68-летняя жительница Артема увидела в ролике, снятом в частном доме. Собаку у нее похитили в 2015 году, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю. Полиция приехала на территорию «концлагеря» вместе с хозяйкой животного. Спаниель узнал женщину — вилял хвостом и радостно кружил вокруг нее.

Собака и ее хозяйка встретились после 5 лет разлуки. Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Приморью

Хозяин дома признался, что украл пса. Собаку он увел от продуктового магазина на улице Кирова. Свой «трофей» 65-летний мужчина подарил дочери. Против него возбудили уголовное дело о краже.

Зоозащитники уверены, что на территории дома несколько лет подряд убивают и разделывают на мясо собак. Они опубликовали петицию в адрес прокуратур Артема и Приморья и попросили «прекратить этот ад».

Неподалеку от участка нашли трех мертвых собак. Сам хозяин на нападки активистов ответил, что откармливал животных и потом находил им новых владельцев.