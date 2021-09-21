«Пять лет ада». Сестра Олега Сенцова послала Украину к черту и собралась в Россию

Украина — худшая страна для эмиграции. Об этом заявила двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан на своей странице в Facebook.

По ее словам, она разочаровалась в Украине и решила вернуться в Россию.

«***** [К черту] Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой», — написала Каплан.

Она объяснила, что Украина плохо к ней относилась все пять лет. При этом Каплан добавила, что, несмотря на возвращение в Россию, не поддерживает ее действующую власть. Родственница Сенцова отметила, что на Украине просто задыхается.

«Я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья», — заключила она.

Наталья Каплан получила украинское гражданство в мае 2019 года, такой указ лично подписал на тот момент президент Украины Петр Порошенко. До этого Каплан долгое время добивалась получения статуса гражданки республики.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен российским судом к 20 годам колонии строгого режима. Его обвинили в создании террористической группы, которая действовала в Крыму. Спустя четыре года его освободили в рамках обмена пленными между Россией и Украиной.