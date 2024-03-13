Общество 13 марта 2024, 12:00 Пять квадрокоптеров купили в Курганской области перед пожароопасным сезоном

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Власти Курганской области закупили перед пожароопасным сезоном пять квадракоптеров, которые будут использовать в тех районах, где больше всего садоводств. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Кроме того, в Курганском лесопожарном центре сформируют дополнительную команду пожаротушения. Предполагается, что в нее войдет 50 человек, добавил RT.

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Также власти закупили достаточное количество тракторов, мобильных радиостанций и малых лесопатрульных комплексов.

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