13 марта 2024, 12:00
Пять квадрокоптеров купили в Курганской области перед пожароопасным сезоном
Власти Курганской области закупили перед пожароопасным сезоном пять квадракоптеров, которые будут использовать в тех районах, где больше всего садоводств. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Кроме того, в Курганском лесопожарном центре сформируют дополнительную команду пожаротушения. Предполагается, что в нее войдет 50 человек, добавил RT.
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Также власти закупили достаточное количество тракторов, мобильных радиостанций и малых лесопатрульных комплексов.
Пожары
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