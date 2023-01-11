Общество 11 января 2023, 15:50 Пять комплексов скорой помощи появятся в Москве в 2023 году

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Введение в эксплуатацию пяти современных комплексов скорой помощи в Москве запланировано на 2023 год. Благодаря этому столица перейдет на новый стандарт оказания экстренной помощи, сообщил сайт utro.ru со ссылкой на блог мэра Сергея Собянина.

Новые комплексы возьмут на себя существенную часть экстренной помощи.

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Отмечается, что данные медицинские учреждения оснастят передовым оборудованием. Всего новые комплексы скорой помощи планируют принимать около 500 тысяч пациентов в год.

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