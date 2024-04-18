Общество 18 апреля 2024, 16:34 Пять ФОКов появится в Ленобласти в 2024 году

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Строительство пяти новых физкультурно-оздоровительных комплексов запланировано в Ленинградской области в 2024 году. Об этом сообщило «АБН 24» со ссылкой на отчет губернатора региона Александра Дрозденко.

Возведение центров проходит в рамках проекта «Спорт — норма жизни». Так, во Всеволожске появится новый комплекс с плавательным бассейном и универсальным залом, также в городе будет работать крытый каток.

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Кроме того, в поселке Шапки построят биатлонно-лыжный комплекс.