Пять фермерских ярмарок откроются в Москве

На данный момент в столице работают уже 28 ярмарок, на которых местные жители и гости города могут купить свежие фермерские продукты со всей России.

Отмечается, что при открытии таких точек власти учитывают, насколько это доступно и удобно для жителей и продавцов. Место может арендовать любой желающий. Однако ему предстоит пройти конкурс, так как приоритет отдается только лучшим товарам.