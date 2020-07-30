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    30 июля 2020, 18:20

    Пять фермерских ярмарок откроются в Москве

    Анастасия Кременчугская

    Еще пять новых фермерских ярмарок откроются в Москве в ближайшее время.. Об этом сообщил сайт Daily storm.

    На данный момент в столице работают уже 28 ярмарок, на которых местные жители и гости города могут купить свежие фермерские продукты со всей России.

    Отмечается, что при открытии таких точек власти учитывают, насколько это доступно и удобно для жителей и продавцов. Место может арендовать любой желающий. Однако ему предстоит пройти конкурс, так как приоритет отдается только лучшим товарам.

    Новости SMI.FM