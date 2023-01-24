Общество 24 января 2023, 13:39 Пять дорог и новый мост появятся в Челябинске

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В Челябинске намерены построить пять дорог и новый мост. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на сайт городской администрации.

По данным информагентства, новый мост возведут через реку Миасс. Он соединит улицы Краснознаменную и Энгельса. Также планируется построить новые автомобильные дороги.

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Они появятся по улице Маршала Чуйкова от Александра Шмакова до Краснопольского проспекта, по улице Чичерина от микрорайона № 47 до Радонежской, по улице Мусы Джалиля от Александра Шмакова до Хариса Юсупова, по улице Братьев Кашириных от Академика Королева до Лыжных Батальонов и по проспекту Давыдова от Хохрякова до Зальцмана.

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