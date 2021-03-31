Пять долгостроев в ЯНАО завершат до конца этого года

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что пять долгостроев, в числе которых центр национальных культур и школы в Яр-Сале, детские сады в Красноселькупе и Лопхарях, корпус больницы в Красноселькупе, завершат в этом году, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

«Программа по ликвидации долгостроев — наш приоритет, поэтому их с каждым годом становится всё меньше и меньше», — отметил глава Ямала.

По его словам, в округе действует программа по завершению сложных объектов. Причины заморозки строительства разные. В одном случае подвел подрядчик, в другом — повлияло изменение законодательства. Главной задачей теперь является довести начатое до конца.