«Пять дней со связанными руками»: основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении партнера

Одного из партнеров «Додо Пицца» Владимира Горецкого в 2019 году похитили неизвестные. С личных и корпоративных счетов предпринимателя украли 3,6 миллиона рублей и запугали угрозами.

После задержания причастного к похищению основатель сети Федор Овчинников опубликовал в Facebook записанный на видео рассказ бизнесмена. Оказалось, что в заложниках молодого человека держали несколько дней.

«Пять дней Владимир провел со связанными руками, повязкой на глазах, не зная, сможет ли выбраться из загородного дома живым», — поделился его историей Овчинников.

В июле 2019 года Горецкий прилетел в Ригу, куда его пригласили якобы на встречу с заинтересованным инвестором, обсудить развитие «Додо Пиццы» в Польше. В аэропорту предпринимателя встретили и отвезли на загородную дачу, где распылили в лицо перцовый баллончик, связали и надели маску.

«Под угрозой физической расправы <…> потребовали дать пароли от всей техники и всех аккаунтов — и стали опустошать личные и корпоративные счета. <…> Все это время Горецкого держали связанным, заставляли подтверждать транзакции, поддерживать связь с коллегами и семьей через текстовые сообщения, а иногда и по аудиосвязи», — написал Овчинников.

Будучи заложником, его деловой партнер даже принял участие в рабочем совещании.

За пять дней со счетов Горецкого вывели 3,6 миллиона рублей. Его самого заставили заставили подписать долговые обязательства и оставить отпечатки пальцев на пистолете. Обещали, что оружие «всплывет, где нужно», если бизнесмен пойдет в полицию.

Недавно в Москве задержали первого подозреваемого в похищении Горецкого, и молодой человек его опознал. После этого команда «Додо Пиццы» и решила рассказать о случившемся.