«Пять дней со связанными руками»: основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении партнера
После задержания причастного к похищению основатель сети Федор Овчинников опубликовал в Facebook записанный на видео рассказ бизнесмена. Оказалось, что в заложниках молодого человека держали несколько дней.
«Пять дней Владимир провел со связанными руками, повязкой на глазах, не зная, сможет ли выбраться из загородного дома живым», — поделился его историей Овчинников.
В июле 2019 года Горецкий прилетел в Ригу, куда его пригласили якобы на встречу с заинтересованным инвестором, обсудить развитие «Додо Пиццы» в Польше. В аэропорту предпринимателя встретили и отвезли на загородную дачу, где распылили в лицо перцовый баллончик, связали и надели маску.
«Под угрозой физической расправы <…> потребовали дать пароли от всей техники и всех аккаунтов — и стали опустошать личные и корпоративные счета. <…> Все это время Горецкого держали связанным, заставляли подтверждать транзакции, поддерживать связь с коллегами и семьей через текстовые сообщения, а иногда и по аудиосвязи», — написал Овчинников.
Будучи заложником, его деловой партнер даже принял участие в рабочем совещании.
За пять дней со счетов Горецкого вывели 3,6 миллиона рублей. Его самого заставили заставили подписать долговые обязательства и оставить отпечатки пальцев на пистолете. Обещали, что оружие «всплывет, где нужно», если бизнесмен пойдет в полицию.
Недавно в Москве задержали первого подозреваемого в похищении Горецкого, и молодой человек его опознал. После этого команда «Додо Пиццы» и решила рассказать о случившемся.