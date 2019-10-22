Пять дней и тысяча километров. Пропавших под Мурманском школьников нашли в Петербурге

Двух 12-летних мальчиков, пропавших в Мурманской области, нашли в Санкт-Петербурге. Они преодолели 1,2 тысячи километров пути автостопом.

Школьников задержали на одной из заправок на Московском шоссе Петербурга. Их отправной точкой был город Мончегорск Мурманской области. Ребята ловили попутки, чтобы добраться до конечной точки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет региона.

Непростая советская семья загадочно пропала в один день. Волгоградцев ищут уже 30 лет Подробнее

Мальчики пропали 18 октября. Их искали волонтеры и все правоохранительные органы. Во время поисков опросили друзей и родственников беглецов, изучили их соцсети и круг общения. В результате стало известно, что школьники уехали из Мурманской области и направились в Петербург. От Мончегорска до Северной столицы ехать на автомобиле без остановок 15 часов — более 1,2 тысячи километров пути.

Когда детей поймали, отправили в центр временного содержания в Санкт-Петербурге, за ними выехали родители. Специалистам предстоит выяснить, что подтолкнуло детей покинуть родные края. Наверняка известно, что школьники не подвергались домашнему насилию.