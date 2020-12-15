Пять депутатов Госдумы вновь заразились коронавирусом
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что пять депутатов Госдумы РФ во второй раз заразились коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.
«Что больше всего тревожит: пять депутатов повторно заболели коронавирусом. Повторно. То есть, переболев, заболели вновь», — процитировал Володина сайт «Свободная пресса».
Как подчеркнул депутат, это говорит о том, что у этих парламентариев не выработались антитела. Он добавил, что в настоящий момент СОVID-19 переболели либо продолжают болеть 157 депутатов.