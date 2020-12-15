Пять депутатов Госдумы вновь заразились коронавирусом

«Что больше всего тревожит: пять депутатов повторно заболели коронавирусом. Повторно. То есть, переболев, заболели вновь», — процитировал Володина сайт «Свободная пресса».

Как подчеркнул депутат, это говорит о том, что у этих парламентариев не выработались антитела. Он добавил, что в настоящий момент СОVID-19 переболели либо продолжают болеть 157 депутатов.