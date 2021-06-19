Пять человек тяжело пострадали при крушении самолета в Кемеровской области

С места крушения самолета Л-410 в Кемеровской области были эвакуированы пять пострадавших. В результате погибли — четыре. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Федерального казенного учреждения «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр» (принадлежит Росавиации).

«Это наша зона ответственности, вертолет вылетал со спасателями, оказывал эвакуацию пострадавших. Ми прилетели на Ми-8, оказали первую помощь. Пять пострадавших в тяжелом состоянии, остальные в легкой и средней степени. Погибших — четверо», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что пострадавших эвакуировали в больницу города Ленинск-Кузнецкий. Представители СК на транспорте заявили, что по факту авиапроисшествия, проводится доследственная проверка.

«В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю», — сообщили в СК.

По данным следователей, на борту воздушного судна находились 12 человек, из них два члена экипажа. Сейчас выясняется точное количество погибших и пострадавших. На месте работает следственная группа, проводятся проверочные мероприятия.