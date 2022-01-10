Пять человек скончались во время пожаров в новогодние праздники в Петербурге

Начальник городской пресс-службы ГУ МЧС России Андрей Литовка рассказал, что за время праздников в Северной столице в результате пожаров погибли пять человек. Об этом написали «Невские новости».

Всего за период праздничных выходных в городе на Неве произошло 182 возгорания. Это на 41% меньше, чем в прошлом году. Спасателям удалось эвакуировать 103 человека.

По словам Литовки, уменьшение числа возгораний и смертей связано с эффективной профилактической работой, которая проводилась с гражданами перед новогодними праздниками.