Пять человек осудят за организацию незаконной миграции в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет группа из пяти человек, которых обвинили в организации незаконной миграции. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

С 2018 по 2020 год обвиняемые помогли более 40 мигрантам остаться в России. Они находили иностранцев, которые нуждались в регистрации и рабочем патенте. Их за деньги ставили на фиктивный миграционный учет, регистрируя в подконтрольном группировке хостеле в Ростове-на-Дону. Кроме того, обвиняемые обеспечивали мигрантам возможность получить разрешение на работу. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.