Пять браконьеров задержали в Омской области

В Омской области задержали пять браконьеров, которые незаконно охотились на территории заказника «Заозерный». У мужчин изъяли две застреленные косули и одного лося. Об этом рассказало ИА Nation News.

Во время досмотра у злоумышленников были изъяты квадроцикл и УАЗ. Эти транспортные средства жители Омской области использовали для перевозки туш с места охоты. Отмечается, что все пять задержанных занимают высокие посты на службе в правоохранительных органах.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Если подозреваемых признают виновными, их уволят с работы и привлекут к ответственности.