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    28 июня 2021, 11:01

    Пьяный житель Улан-Удэ помочился на крышу собора

    Наза Салех Захи

    Пьяный молодой человек в Улан-Удэ забрался на крышу собора и осквернил его. Нарушителя и его приятеля задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.

    По данным ведомства, в соцсетях появилось видео, где неизвестный взобрался на крышу одного из православных храмов Улан-Удэ.

    «В результате проведенных разыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны двое правонарушителей», — рассказали в МВД.

    Ими оказались молодые люди 20 лет. Они нигде не учатся и не работают. В момент задержания они были пьяны и уже извинились за свое поведение.

    Материалы предварительной проверки передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

    В СУ СК Бурятии уточнили, что молодой человек находился на крыше Свято-Одигитриевского кафедрального собора Улан-Удэ. Здание является памятником архитектуры сибирского барокко середины XVIII века. По словам следователей, юноша своим поведением оскорбил чувства верующих и проявил неуважение к обществу.

    По факту случившегося открыто уголовное дело.