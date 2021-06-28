Пьяный житель Улан-Удэ помочился на крышу собора

Пьяный молодой человек в Улан-Удэ забрался на крышу собора и осквернил его. Нарушителя и его приятеля задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.

По данным ведомства, в соцсетях появилось видео, где неизвестный взобрался на крышу одного из православных храмов Улан-Удэ.

«В результате проведенных разыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны двое правонарушителей», — рассказали в МВД.

Ими оказались молодые люди 20 лет. Они нигде не учатся и не работают. В момент задержания они были пьяны и уже извинились за свое поведение.

Материалы предварительной проверки передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

В СУ СК Бурятии уточнили, что молодой человек находился на крыше Свято-Одигитриевского кафедрального собора Улан-Удэ. Здание является памятником архитектуры сибирского барокко середины XVIII века. По словам следователей, юноша своим поведением оскорбил чувства верующих и проявил неуважение к обществу.

По факту случившегося открыто уголовное дело.