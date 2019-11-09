Пьяный житель Магадана убил собутыльника и захватил заложниц

«Наполеон» из СПбГУ расчленил любовницу-студентку. И это только вершина айсберга Подробнее

По их данным, компания из пяти молодых людей и двух девушек находилась в квартире по улице Зайцева. Собравшиеся выпивали, в какой-то момент произошла ссора. По предварительным данным, 21-летний Георгий ударил ножом двух товарищей. Один из них погиб, другой получил ранение руки.

После этого молодой мужчина захватил в заложники двух девушек и забаррикадировался в квартире. Одной из заложниц, по данным Пятого канала, удалось сбежать. В квартире с подозреваемым осталась 18-летняя София.

О требованиях преступника не сообщается.

Сотрудники правоохранительных органов приготовились штурмовать квартиру.