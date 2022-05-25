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    25 мая 2022, 14:13

    Пьяный водитель такси протаранил шлагбаум в Ставропольском крае

    Оксана Лавнюженко

    В Ставропольском крае водитель такси, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, протаранил шлагбаум и вызвал гнев у местных жителей. Об этом написал сайт newstracker.ru.

    В автомобиле также находился пассажир, от которого пахло алкоголем.

    Выбравшись из машины, пьяный водитель пытался спорить с толпой, однако, по словам очевидцев, «у него заплетался язык, а также он не мог стоять на ногах».

    Судя по всему, очевидцы не стали вызывать полицию, а лишь написали комментарии в местных соцсетях о нецелесообразности установки во дворах шлагбаумов и ограждений.