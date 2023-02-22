Общество 22 февраля 2023, 17:35 Пьяный водитель пытался спрятаться от полицейских в Салехарде

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В Салехарде полицейские задержали 46-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения пытался спрятаться от стражей порядка. Об этом написал «Ямал-Медиа».

На видео, которое появилось в Telegram-канале Госавтоинспекции Ямала, видно, что водитель не реагирует на требования инспекторов остановиться.

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Нарушитель ПДД позвонил супруге, чтобы та открыла ему гараж. Однако инспекторы ДПС успели его задержать. Автомобиль мужчины отправили на спецстоянку.

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