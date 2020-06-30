Пьяный вандал поджег шатер для голосования в Подольске. Документов там уже не было

В Подольске мужчина поджег один из шатров для голосования по поправкам к Конституции. Председатель ТИК города Игорь Москаленко рассказал «360», что в момент возгорания никаких документов в палатке не было.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня. Шатер, который выбрал поджигатель, расположен возле школы № 3 по улице Курской, недалеко от железнодорожной станции.

«Сотрудники полиции были рядом, быстро все потушили. Особых проблем не возникло. Личность уже установлена, ведется расследование», — пояснил Москаленко.

Он добавил, что ночью шатры охраняют патрули ППС. Всего в Подольске их установили свыше 140. Ни имущества, ни каких-либо документов в помещении, когда оно загорелось, не было.

По данным СМИ, поджигателем оказался 36-летний местный житель Артем Брагин. В Сети появился ролик, на котором видно, как молодой человек на велосипеде подъезжает к шатру. После этого в палатке что-то вспыхивает.

В посте Instagram также есть видео, где молодой человек говорит, что был пьян и поэтому поджег палатку.

По имеющимся сведениям, Брагина также подозревают в вандализме памятников времен Великой Отечественной войны.