Пьяный вандал поджег шатер для голосования в Подольске. Документов там уже не было
Инцидент произошел в ночь на 30 июня. Шатер, который выбрал поджигатель, расположен возле школы № 3 по улице Курской, недалеко от железнодорожной станции.
«Сотрудники полиции были рядом, быстро все потушили. Особых проблем не возникло. Личность уже установлена, ведется расследование», — пояснил Москаленко.
Он добавил, что ночью шатры охраняют патрули ППС. Всего в Подольске их установили свыше 140. Ни имущества, ни каких-либо документов в помещении, когда оно загорелось, не было.
По данным СМИ, поджигателем оказался 36-летний местный житель Артем Брагин. В Сети появился ролик, на котором видно, как молодой человек на велосипеде подъезжает к шатру. После этого в палатке что-то вспыхивает.
В посте Instagram также есть видео, где молодой человек говорит, что был пьян и поэтому поджег палатку.
По имеющимся сведениям, Брагина также подозревают в вандализме памятников времен Великой Отечественной войны.