Пьяный россиянин набросился на полицейского в Воронеже. Против него завели дело

Пьяный мужчина устроил потасовку с полицейским в конце июня в Воронеже. Против него завели уголовное дело о насилии в отношении представителя власти. Следователи будут просить о его аресте. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России.

«В ходе расследования <…> уголовного дела об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти задержан 45-летний мужчина. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 23 июня 2021 года полицейский приехал к одному из домов на улице Курчатова в Воронеже. Там стояла машина, в которой сидел пьяный 45-летний мужчина. Местные жители сообщили, что он устроил ДТП. Правоохранитель начал работать. В него полетели оскорбления. Потом пьяный затеял с ним драку, которую сняли камеры видеонаблюдения.

Сейчас решают вопрос о его аресте. В СК рассказали, что задержанного ловили пьяным за рулем и лишали прав. Также его судили по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».