Пьяный отец катал детей на прицепленном к машине снегокате в Нижнем Тагиле. Видео

В Нижнем Тагиле водитель устроил детям катания на снегокате, который прицепил веревкой к своей иномарке Hyundai. Когда мужчину остановили сотрудники ГИБДД, оказалось, что он сел за руль в нетрезвом виде.

Пьяного лихача поймали в минувшую субботу. Экипаж ДПС заметил движущийся автомобиль, к нему был прикреплен снегокат, на котором сидели двое детей. При проверке оказалось, что водитель — их отец. Ему 35 лет, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

При общении инспекторы заподозрили, что мужчина нетрезв. Это предположение подтвердилось после медосвидетельствования. «Результат составил 0,635 мг/л в выдыхаемом воздухе, что подтвердило нетрезвое состояние водителя», — сказали в пресс-службе.

Нарушитель получил административный протокол за управление в нетрезвом состоянии. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.

Информацию об опасном катании детей передали в подразделение по делам несовершеннолетних, где должны принять решение о привлечении отца к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.