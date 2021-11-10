Пьяный мужчина пришел с заряженным карабином в поликлинику в Краснодаре
Пресс-служба МВД по Краснодарскому краю: в городской поликлинике задержали пьяного мужчину с карабином и травматом
Житель Краснодара напился, взял охотничий карабин, травматический пистолет и отправился в поликлинику на улице Ставропольской. Его скрутили сотрудники ЧОП и вызвали полицию. Мужчину задержали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«По прибытии на место сотрудников полиции было установлено, что 44-летний местный житель находился в помещении поликлиники со снаряженным боевыми патронами охотничьим карабином в руках. Также у краснодарца обнаружен и изъят травматический пистолет», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.
В распоряжении «360» оказались фотографии оружия задержанного.
В полиции уточнили, что по внешним признакам задержанный был пьян. Его отвезли в территориальный отдел полиции. В поликлинике работает следственно-оперативная группа. Пока не известно, что хотел этот мужчина, правоохранителям предстоит выяснить мотивы его поступка.