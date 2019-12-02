Пьяный мужчина оставил ребенка в сугробе на ночь в Бурятии

В Бурятии пьяный родственник оставил в сугробе трехлетнюю девочку. Она провела на улице всю ночь, пока ее не нашел утром прохожий.

В пресс-службе управления МВД по Бурятии сообщили, что утром 1 декабря ребенка нашел 43-летний мужчина на окраине СНТ в Заиграевском районе. Она лежала в снегу на обочине дороги Заиграево-Улан-Удэ.

Как стало известно сайту kp.ru, девочка не двигалась и звала маму. Ребенок был в одежде, но без обуви, несмотря на то, что в этот момент на улице было около 20 градусов ниже нуля. Девочку госпитализировали с переохлаждением. Сейчас она находится в Детской республиканской клинической больнице. У нее диагностировали обморожение стоп второй степени и общее переохлаждение. Не исключается, что девочке потребуется ампутация ног.

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«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице», — сообщили в пресс-службе МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оставлении в опасности. Мужчине грозит штраф или лишение свободы на год.