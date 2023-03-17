Общество 17 марта 2023, 14:38 Пьяный Максим Галкин въехал в столб в Щелкове — СМИ Shot: пьяный тезка Максима Галкина врезался на автомобиле в столб в Щелкове РИА «Новости»

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В Щековском городском округе случилось ДТП. Полный тезка артиста Максима Галкина* сел пьяным за руль и врезался в столб. Правоохранители завели уголовное дело, сообщил Shot.

Галкин Максим Александрович* на 20 лет моложе бежавшего за рубеж юмориста выпил и решил покататься на BMW по садовому товариществу «Медвежьи озера». Он не справился с управлением и врезался в столб. Никто не пострадал. Полиция завела уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию, — мужчину уже лишили водительских прав за пьяную езду.

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Настоящий артист с семьей в 2022 году уехал из России в Израиль. На родине его начали лишать госнаград, например, ордена Почета Кузбасса и медали «За веру и добро».

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* Минюст России признал Максима Галкина физическим лицом, выполняющим функции иноагента.