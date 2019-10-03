Пьяный гинеколог с матом встретил пациентку в больнице Ставрополья. Видео

Жительница села Степное на Ставрополье пришла на прием к акушеру-гинекологу. Но он пьяным лежал на кушетке, еще и матерился. Но оказалось, что врач таким образом проводил свое нерабочее время. Об этом «360» рассказали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

«Инцидент произошел вне рабочего времени врача акушера-гинеколога. Видео датируется июнем 2019 года и не относится к профессиональной деятельности врача», — сообщили в ведомстве.

Тем не менее администрация Степновской районной больницы приступила к проверке ЧП и попросила написать объяснительные.

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Гинеколога Магомеда Алиханова привлекли к дисциплинарной ответственности за пребывание в больнице в нетрезвом виде. Такой приказ выпустил главный врач медучреждения.

Пациентка записала пьяного врача на видео. Ролик опубликовало издание Readovka.