Пьяный дворник выбросил щенка с 5 этажа в Приморье

Дворник из Находки расправился со своим пятимесячным щенком, который испортил обои и разорвал мешок с картошкой. Мужчина напился и выбросил собаку с пятого этажа. Животное погибло. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Приморскому краю.

«Жителя Приморья привлекли к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным. Ранее в дежурную часть <…> обратилась 43-летняя женщина, живущая в доме на улице Спортивной. Заявительница сообщила, что ее сосед выбросил пятимесячного щенка с балкона пятого этажа. От полученных травм животное погибло», — рассказала руководитель пресс-службы ведомства Ирина Сырова.

Участковые выяснили, что это сделал 48-летний дворник. Его в пьяном виде привезли в полицию.

Мужчина рассказал правоохранителям, что вернулся домой и увидел, что его щенок Мишка, которого он воспитывал два месяца, погрыз линолеум, поцарапал обои и разорвал мешок с картошкой. Он схватил собаку и сбросил ее с балкона пятого этажа. Против дворника завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Ему грозит три года лишения свободы.

В начале июня пьяная жительница Тобольска выбросила с пятого этажа несколько котят.