Пьяных водителей предложили лишать прав на 5 лет за поездку с детьми

Более серьезные штрафы и лишение прав до пяти лет предложил ввести руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов для водителей, которые в нетрезвом состоянии перевозят детей. Свою идею он направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Копия письма оказалась в распоряжении RT. Курдесов напомнил, что находящимся за рулем в состоянии алкогольного опьянения сейчас грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до двух лет.

Это касается, в частности, и тех, кто перевозит в нетрезвом виде пассажиров, в том числе и детей.

Общественники предложили штрафовать на 60 тысяч рублей и отбирать права от двух до трех лет у тех, кто в пьяном состоянии управляет автомобилей и перевозит взрослого пассажира.

«Если пассажир был несовершеннолетним — штраф в размере 90 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трех до пяти лет», — сказано в сообщении.

Изменения Курдесов предложил внести в статью КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Ранее стало известно о запуске в Москве онлайн-системы для контроля таксистов.