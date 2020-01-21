Пьяных нарушителей закона насильно отправят лечиться

Правительство РФ поручило Министерству Юстиции и МВД проработать до первого марта законопроект по предоставлению судам такого права. Предполагается, что это поможет снизить масштабы злоупотребления спиртным.

Согласно документу, правонарушителя смогут обязать пройти диагностику, профилактические мероприятия или курс реабилитации. Пока подобные меры существуют по отношению к наркозависимым. Также в медицинское учреждение суд может направить злоумышленника, который после совершения преступления утратил дееспособность, что исключает назначение или исполнение наказания.

Эксперты уверены, что такой закон может помочь, если алкоголики будут получать помощь и от психологов, которые смогут поменять больному мышление и мировоззрение.