Машины предложили конфисковать в России за «пьяные» ДТП с жертвами

Автомобили предложили конфисковать у нетрезвых водителей, устроивших ДТП с жертвами и пострадавшими. Соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму внесло Госсобрание Башкортостана.

Авторы документа предлагают изменить Уголовный кодекс (УК), добавив в него пункт об обязательной конфискации автомобиля за нарушение правил дорожного движения. Речь идет об авариях, произошедших по вине нетрезвых водителей, которые привели к травмированию или смерти людей.

«Представленный законопроект является очередной попыткой внести вклад в решение насущной проблемы в нашем российском обществе, а именно снизить количество дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей», — подчеркнули разработчики законопроекта.

Инициативу не поддержали в правительстве. Кабмин пояснил, что собственник машины мог предоставить ее осужденному, не подозревая, что тот устроит аварию. Если забирать автомобиль у человека, которого не признали виновным, то конфискация будет противоречить Конституции.

«На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается», — заключили в правительстве.