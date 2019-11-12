Пьяную покупательницу «Перекрестка» скрутили из-за кражи. Видео

Охранники «Перекрестка» скрутили и повалили на асфальт женщину, заподозрив ее в краже. Видео было опубликовано в социальной сети «Вконтакте». На нем начальник охраны супермаркета сидит на лежащей на асфальте женщине с заломленными руками. Предположительно, ее поймали за кражу чипсов из магазина.

По словам автора видео, женщина в состоянии алкогольного опьянения. У нее в кармане была замечена открытая пачка чипсов, после чего женщину повалили на асфальт.

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Прибывшие на место полицейские забрали женщину в отделение. Представители магазина пообещали провести проверку.

В X5 Retail Group сообщили «360», что в результате проведенной проверки выяснилось, что конфликт спровоцировала пьяная посетительница. Ее попросили оплатить товар, но женщина начала нецензурно выражаться и наносить удары представителю ЧОП, а также вела себя агрессивно по отношению к окружающим.

Охранник вывел ее из магазина, применив физическую силу, что запрещено правилами компании, если действия посетителя не угрожают жизни и здоровью. Сотруднику сделали выговор и провели разъяснительную беседу о неприемлемости физического воздействия.