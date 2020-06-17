Пьяному капитану вынесли приговор за смерть двух людей
В Кировском районном суде Санкт-Петербурга озвучили приговор пьяному капитану, по вине которого два человека погибли в результате того, что катер перевернулся. Ему дали четыре года условно. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
В апреле подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатить на своем катере восьмерых знакомых. Ранее он ремонтировал судно, не имея достаточных знаний в области судостроения. В кормовой части протекала вода, он устранил поломку. У Канонерского острова в Финском заливе катер заглох и перевернулся. Два человека погибли.
Подсудимый признал свою вину, суд назначил ему четыре года условно с испытательным сроком два года.