Пьяному капитану вынесли приговор за смерть двух людей

В апреле подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил прокатить на своем катере восьмерых знакомых. Ранее он ремонтировал судно, не имея достаточных знаний в области судостроения. В кормовой части протекала вода, он устранил поломку. У Канонерского острова в Финском заливе катер заглох и перевернулся. Два человека погибли.

Подсудимый признал свою вину, суд назначил ему четыре года условно с испытательным сроком два года.