Пьяного водителя осудили за смертельное ДТП в Челябинской области

Местного жителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, его обвинили в причинении «тяжкого вреда и смерти человека». У водителя имелось отягчающее обстоятельство — он сел за руль пьяным.

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. После освобождения из мест заключения он еще 2,5 года не сможет сесть за руль. Помимо этого, обвиняемый обязан выплатить четыре миллиона рублей семье погибшей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Авария произошла летом 2019 года. Ночью осужденный выехал на иномарке на встречку и врезался в ВАЗ-2114. Пострадали пассажиры отечественной легковушки. Женщина — супруга водителя — умерла, а их малолетний ребенок получил тяжелые травмы.