Пьяного мужчину, преследовавшего девочку, задержали в Казани

В Казани несовершеннолетней девочке, отставшей от родителей во время прогулки, пришлось спасаться от подозрительного мужчины.

Как сообщил inkazan.ru, на улице Дубравная семья с детьми возвращалась с прогулки домой. Заметив, что девочка немного отстала от взрослых, к ней подошел незнакомый пьяный мужчина и попытался с ней заговорить.

Испугавшись, девочка побежала к матери. Мужчина бросился за ней, но поскользнулся и наткнулся на отца девочки, который задержал его до приезда полицейских. Злоумышленника доставили в отдел полиции и завели дело по факту мелкого хулиганства.