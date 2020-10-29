Пьяного капитана теплохода оштрафовали в Петербурге

По данным издания, в начале августа пьяный капитан катал по Неве пассажиров и два раза подряд срезался в правую опору Прачечного моста. В результате столкновения травмы получили три человека. Мужчина признал свою вину и возместил причиненный вред. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.