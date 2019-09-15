Пьяного детского врача из Северной Осетии уволили

«Вчера в социальных сетях появился видеоролик с нетрезвым врачом Моздокской поликлиники. Руководством Министерства здравоохранения было принято решение о незамедлительном увольнении этого врача!» — заявили в ведомстве.

Как сообщили в Минздраве, никто не вправе нарушать нормы Трудового законодательства. Уйти от ответственности не помогут все заслуги, опыт и знания врача.

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Накануне по соцсетям разошелся видеоролик с приема Прохорова. Мужчина привел к врачу ребенка с переломом, и медик прописал ему мазь на гипс. Когда местный житель понял, что врач пьян, он потребовал позвать руководителя. Специалист несколько раз просил: «Давай не будем». После этого работник побежал из кабинета. Однако сначала он не вписался в дверь, а потом не смог преодолеть поворот на лестнице — буквально повалился на подоконник.

Известно, что травматолог устроился в поликлинику чуть больше года назад.

Денис Прохоров воспитывался во врачебной семье. Его отец Виктор Прохоров раньше возглавлял Моздокскую поликлинику и имеет звание заслуженного врача России. Мать работает в этом медицинском учреждении до сих пор.