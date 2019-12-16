Пьяного авиадебошира привязали скотчем к креслу в самолете. Видео

МВД показало видео с задержаниям авиадебошира в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Экипажу самолета пришлось привязать дебошира к креслу скотчем.

На кадрах, снятых при задержании, видно, что когда к дебоширу подошли полицейские, он продолжал кричать, вырываться и предлагал решить проблему мирно. Крики продолжились и в отделении. Свои возмущения дебошир сопровождал большим количеством нецензурной брани.

На кадрах, снятых через несколько часов, мужчина объявил, что собирался остановить реального дебошира. Свое поведение он объяснил тем, что «всякое случается».

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк объяснила, что авиадебошир летел из Минеральных Вод. Полицейские установили, что пассажир в течение полета нецензурно выражался в адрес бортпроводников и других пассажиров. На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался войти в кабину пилотов, поэтому экипаж решил привязать его к креслу.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело о хулиганстве.