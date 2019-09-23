Пьяного акушера-гинеколога осудят за смерть ребенка при родах

Следствие обвиняет акушера-гинеколога Чернышевской ЦРБ в том, что он не смог адекватно оценить состояние роженицы и допустил ряд ошибок, которые привели к гипоксии плода и смерти нерожденного ребенка. Ситуацию отягчает то, что этот врач был пьян.

Вместо экстренного кесарева сечения, он решил, что ребенок должен родится традиционным путем. В результате беременная женщина не смогла родить самостоятельно, лишь тогда врач вмешался. Но когда девочку достали из утробы матери, выяснилось, что драгоценное время было упущено. Малышка умерла за час до появления на свет.

Отмечается, что этот врач давно имеет серьезные проблемы с алкоголем. Он был поставлен на учет в Краевой наркологический диспансер. Кроме того, из-за пристрастия к спиртным напиткам, он привлекался к уголовной ответственности. Врач украл из магазина бутылку водки, а также неоднократно был замечен за вождением в нетрезвом виде.

На пьяного акушера-гинеколога завели уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, повлекшей гибель ребенка в родах. Если суд признает врача виновным, ему грозит до четырех лет заключения.