Правительство сильно ужесточит наказание за пьяное вождение

Депутаты приготовились очень серьезно ужесточить наказание для водителей, попавшихся за рулем в пьяном виде. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже отдал поручение разработать законы, включающие уголовную ответственность только за сам факт вождения в состоянии опьянения. Также новые правила должны будут на всю жизнь лишать водительских прав попавшихся во второй раз, написал «Коммерсантъ».

Чиновник объяснил, что на такие меры приходится идти, потому что несмотря на уже принятые ужесточения законов в этой сфере, смертность в ДТП из-за алкоголя снижается меньше ожидаемого. Он уже поручил Минздраву, МВД и Минюсту предоставить законопроекты для введения уголовных наказаний пьяным водителям — ведомства должны будут выступить со своими предложениями до первого ноября.

По нынешним правилам максимальное количество алкоголя в организме может быть 0,16 мг на литр выдоха. Рискнувших превысить это ограничение сейчас настигают штрафы и лишение прав, а уголовный кодекс позволяет серьезнее наказать рецидивистов — вплоть до тюрьмы.

Хуснуллин добавил, что ужесточения все равно нужны, потому что «садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения».

Но не все радостно приняли эту инициативу. Некоторые эксперты посчитали, что настолько «сгущать краски» нельзя — будет слишком много наказаний невиновных людей из-за погрешностей приборов для диагностики.